Energeetikaekspert: külma talve puhul on oodata energiahindade tõusu jätku

"Ma ei julge olla halbade uudiste oraakel, aga praegu tundub, et kui tuleb külm talv, siis me näeme hindade tõusu, mis jätavad kaugele selja taha ka praegused," vahendab ERR Vare hinnangut. "Nagu teisipäeval riigikogus toimunud arutelus kaaseksperdi Marko Alliksoni suu läbi kõlas: parim viis praegu maandada pinget on, kui talv oleks soe ja tuuline," lausus Vare.

Vare sõnul ei kahtle keegi rohepöörde eesmärkide seadmises, aga probleem tekib süsteemidega, mis peavad tarbimise ja tootmise võrdluses olema bilansis. Vare ütles, et vabaturu olukorras tähendab see väga lihtsat stsenaariumi: kui on energiadefitsiit, siis hind läheb üles.

"On vana talupojatarkus, et vanasse kaevu ei tohiks enne sülitada kui uus valmis, ja meil ongi praegu see probleem Eestis," märkis Vare.

Ühe praeguse tulise vaidlusteema kohta, kas Eesti riik peaks sekkuma, et energiahindu stabiilsena hoida, lausus Vare, et see võib erilises olukorras vajalik olla.