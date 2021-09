Riigikogus moodustati e-kaubanduse toetusrühm, millega asutakse kaitsma valdkonna huve

E-kaubanduse toetusrühma esimehe, Riigikogu liikme Marko Tormi sõnul on e-kaubandus viimastel aastatel kasvanud kiires tempos ning selle mõju majanduse käekäigule on järjest kasvav. „Tegemist on hoogsalt edeneva sektoriga, kus hõivatute osakaal suureneb iga-aastaselt, samuti muutub kaupade piiriülene liikumine aina tavalisemaks,“ märkis ta. „Toetusrühma loomisel on oluline e-kaubanduse teemade üle arutlemine ja kitsaskohtade mõistmine ka parlamentaarsel tasandil. See tähendab vahetut kontakti sektoriga ja sõnumeid valdkonna ettevõtjaid koondavatelt esindusorganisatsoonidelt. Sektori väljakutseid sisuliselt mõistev seadusandja on siht, mille poole soovime liikuda.“