JÄRELVAADATAV | Eesti inimestel on pea miljardi eest võlgu kohtutäiturite käes

Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaare sõnul on eestlaste võlakoorem üsna suur. On võlad, millega tegelevad kohtutäiturid ja võlad, mis on üle antud inkassoettevõtetele. Vastavalt täitemenetluse võlgnike analüüsile on möödunud aasta märtsi seisuga Eestis 412 782 võlga antud kohtutäiturile lahendamiseks. „Kokku oli uuringus kõigi nõuete summa 811,1 miljonit eurot. Enim on võlgnike seas inimesi, kelle võlg jääb vahemikku 1001–5000 eurot,“ märkis Sinisaar.