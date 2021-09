Eestimaine kütusemüüja avab omaenda elektriautode laadimisteenuse

Tänaseks on ettevõte jõudnud ambitsioonikate plaanidega esimese etapi lõpuni. Esimesed pöördelise uuendusega laadimistehnoloogiaga elektriautode laadijad on paigaldatud tanklaketi Tallinn-Tartu maanteel asuvasse Tikupoisina tuntud Paiaristi tanklasse.

„Ilmselgelt on meil tarvis luua Eestis kvaliteetne laadimistaristu, mis toetaks keskkonda vähem koormavatele transpordilahendustele üleminekut,“ tõdes AS Alexela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht, kes lisas, et Alexelal on pikaajaline kogemus jätkusuutlike transpordikütuste turule toomisel ja nende populariseerimisel.

„Eestis on elektriautodele ülemineku suurimaks takistuseks olnud Euroopa laadimisstandardile vastavate CCS laadimisotsikuga laadijate puudumine. Teiseks probleemiks on olnud liialt väikese laadimisvõimsusega laadijate paigaldamine, mis kombinatsioonis eelviidatud esimese probleemiga põhjustab elektriauto omanikes mõistetavat rahulolematust. Kes peaks soovima endale elektriautot kui kiirlaadijas laadimisele kulub üks tund ning lisaks sellele tuleb eelnevalt ehk isegi oma järjekorda veel oodata?,“ viskas Vaht küsimuse õhku ja lisas, et muretseda pole tarvis. „Alexelas kanname hoolt selle eest, et Eesti saaks endale kvaliteetse laadimisvõrgustiku. Kui nüüd siit edasi mõelda, siis Alexelast saab esimene kütusemüüja, kes on turule tulnud päris enda elektriautode laadimisteenusega, mis sisaldab laadimisplatvormi, mobiiliäppi ja laadijaid“.

Baltikumi suurim laadimisjaam

Kui eelmise aasta märtsis avas Alexela oma Paia ristmiku tanklas Baltikumi esimese ultrakiirlaadija, siis täna poolteist aastat hiljem teatab ettevõte, et käesoleval nädalal lõpetatud ehitustöödega on Paiaristi laadimisjaamast saanud Baltikumi suurim elektriautode laadimisjaam.