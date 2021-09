Uus idufirma paneb iga ostuga kaasa puu

E-poodide omanikel on võimalus koostööd alustada Eesti idufirmaga makeitneutral. Idee on imelihtne. E-poe pidajal on võimalus istutada iga e-poest tehtud ostu kohta üks puu. Poe klient teeb (e-)poest ostu ja Eesti metsas hakkab kasvama uus puu.

Kristjan Kippar, makeitneutral üks asutajatest ning tegevjuht, kes on kogu elu e-poodidega tegelenud, selgitab: “Ma tean enda tegevuse pealt, kui palju üks e-pood võib tekitada prügi, rääkimata heitgaasidest. Iga toote tootmine, pakkimine, transport lattu, transport kliendini, loob meeletus koguses CO2-te. Sain aru, et midagi peab muutuma. Lõputu müümise ja tarbimisele õhutamise asemel peavad poepidajad maailmale tagasi andma”

Kes on metsa-positiivne?

“Lühidalt - metsa-positiivsus on, et sina või sinu ettevõtte annab maailmale rohkem, kui ära kasutab,” ütles Kippar. “Puitu tarbitakse väga mitmel moel, sealhulgas suur osa e-poodides kuluvast materjalist on tehtud puudest, siis esimeseks ideeks maailmale tagasiandmiseks saigi puude istutamine.”

E-poe pidajal on vaja oma poe CMSi lisada pistikprogramm ehk plugin, millega tekib e-poel võimekus makeitneutral tegevuses automaatselt kaasa lüüa. Kuid pistikprogrammi kasutamine e-poes ei tähenda pelgalt seda, et Eesti metsas hakkab kasvama rohkem puid. See tähendab vajaliku elupaiga tagamist erinevatele loomadele, lindudele ning parema tuleviku jätmist meie lastele ja meile endile.

Kuidas ja kes puid istutavad?

Kristjan Kippar sõnas kindlalt: “Kõik meie istutavad puud on sertifitseeritud ja neid saab kasutada kohaliku metsa uuendamiseks.” Istutamine toimub sõltuvalt ilmast 1-2 korda aastas ning tänu võimekatele partneritele on võimalus 2022. aastal istutada kuni 25 miljonit puud. Enne istutamist kulub ühe puu eel kasvatamisele 3 aastat.

“Hoiame igat e-poodi kursis istutamise protsessist, puude asukohast, ning hoolitseme, et puud kasvaksid suureks ja tugevaks” ütles Kristjan lõpetuseks.

E-poed on juba liitunud