Investorid annavad aru: kas soodushinnaga Arco Vara aktsiatesse tasub investeerida?

„Hinna poolest tundub mõistlik ja mulle meeldib see tees, et nemad ei võta niivõrd ehitusriski, kuivõrd saavad kasu kinnisvara hinnatõusust,” ütles investor Jaak Roosaare, kellel juba on Arco Vara aktsiaid.

Uusi aktsiaid ta küll ei märgi, sest kinnisvaraga on ta niigi seotud. Oma Arco Vara aktsiate hulka on ta isegi vähendanud. Alles on tal 10 000 aktsiat (~28 000 €), mille ta on ostnud ettevõtte Müügiguru OÜ kaudu.

Tuntud iduinvestori Madis Müüri sõnul on tegu igal juhul parima puhta panusega Eesti elamukinnisvarale. Talle meeldib nii Arco Vara plaan iga kolme kuu tagant dividende maksta kui ka ettevõtte kavatsus ärimahte aastate jooksul mitu korda kasvatada. Ettevõttes on ta investor juba varasemast ja ta on rahakaasamise asjus Arco Varale ka nõu andnud.