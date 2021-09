Kui veel ligi kuu tagasi oli Tallinna börsiindeksi tänavune 60% tõus maailma suurim, siis praeguseks on langetud ligi 41% tõusuga maailma börside seas neljandale kohale, mis on sellegipoolest märkimisväärne koht.

Indeksi tipust, mis oli 3. septembril, on nüüdseks suutnud kõrgemale tõusta ainult väheste ettevõtete aktsiad. Nendeks on Arco Vara (14%) ja Tallink Grupp (0,4%). Septembri jooksul on seni langenud kõige rohkem Coop Panga, Saunum Groupi, Bercman Technologiese ja LHV Groupi aktsiad.