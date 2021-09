Võlgades kinnisvaratitaani kogutud 1,3 miljardit eurot ei pruugi olla piisav uute kohustuste katteks

Viimastel päevadel on üha enam spekuleeritud selle üle, et ametnikud võivad tõenäoliselt paluda riiklikel ettevõtetel Evergrande’i toetada.

Evergrande teatas börsiavalduses, et ettevõtte likviidsusküsimus on oluliselt mõjutanud Shengjing Banki ning seda, et laenuandja on nõudnud, et kogu müügist saadud tulu kasutatakse kahe osapoole vaheliste "finantskohustuste" lahendamiseks. Pärast tehingu lõppu jääb konglomeraat 14,75% osalusele.