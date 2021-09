Uus ajastu: elektriautode müüginumbrid ületasid Euroopas esmakordselt diiselautode müüki

Avalikustatud andmete alusel on elektri- ja hübriidautod ka ainuke segment, kus on märgata kasvu. Nii diisel- kui ka bensiinimootoritega autode müük jätkub langustrendis. Aastaga on elektri- ja hübriidautode müügiarv kasvanud 61 protsenti. Analüüsi koostanud turu-uuringu ettevõtte JATO Dynamics hinnangul on selle taga nii riiklikud toetused kui ka ostuharjumuste põhimõtteline muutus, kuna turule on tulnud tarbijaid köitvamad mudelid ja tarbijad on aina teadlikumad elektriautode eelistest.