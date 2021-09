Eestisse tuuakse ohtralt arenduskeskuseid, kuid tegijad ajavad arendajaid tikutulega taga. Veidrat rolli mängib ka COVID

Selle aasta kevadel Palgainfo agentuuri ja CVkeskus.ee poolt läbiviidud uuringust selgus, et koguni 85 protsenti IT-sektori tööandjatest plaanivad lähiajal värvata lisatööjõudu.

Hetkel on IT-sektoris enim hinnatud oskuste ja kogemustega arendajad. Nende kõrval otsitakse IT-spetsialiste, projektijuhte-analüütikuid jne. Kuna arendajad on Eestis aga hinnatud kaup, siis iga uus ettevõte, kes turule siseneb, muudab konkurentsi veelgi keerukamaks. Näiteks sel nädalal kirjutas Ärileht Soome ettevõttest Unikie Oy, kes asutab Eestisse arenduskeskuse ja soovib siin kahe aasta jooksul palgata sada tarkvaraarendajat. Iseenesest pole uute töökohtade loomisel midagi halba, kuid juba turul tegutsevad ettevõtjad on hädas töötajate leidmisega.