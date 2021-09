Wolt pimepoodide seas konkurentsi ei karda: avame sel aastal üle kümne pimepoe

Esimene Wolt Market ehk pimepood avati Helsingis 2020. aasta kevadel. Sellest alates on ettevõte teatanud, et toovad mainitud teenuse turule enamikus riikides, kus Wolt tegutseb. "Plaanime Wolt Market'i käivitada Eestis, Lätis ja Leedus enne selle aasta lõppu," kirjeldas Honkanen. Eestis plaanivad nad avada üle kümne pimepoe ning alustada tegevust kahes või kolmes suuremas linnas.

Mees nentis, et toidukaupade tellimise teenus ja nende kiire kohaletoimetamine on Euroopas üsna uus valdkond. "Meil ja kõigil teistel on veel palju õppida selle kohta, mida kliendid soovivad ja vajavad," kirjeldas ta.

Suurim eelis protsesside juhtimises

Pimepoe avanemine toob kaasa väljakutseid nii kaupluste leidmisest kuni tarneahela korraldamiseni. "Mis puudutab eeliseid, siis ilmselt otsib iga ettevõte poodide füüsilisi pindu kesksetes kohtades, kus asuvad kliendid ja mis on kulleritele hõlpsasti ligipääsetavad," leidis Honkanen.

Konkurentsi teke toidukaupade ja valmistoidu kohaletoimetamise teenuses on loomulik. "Konkurents on majanduse seisukohalt tervislik ja hea, sest see tähendab klientidele rohkem ja paremaid võimalusi," lisas ta.

Suurim eelis peitub tema sõnul aga protsesside juhtimises. "Kui tõhusalt saab tellimusi täita ja pakkida, kuidas vähendada tekkivaid jäätmeid ja tagada hea kättesaadavus. Kõik see tuleneb vastavast tehnoloogiast, mis tagab maailmatasemel kliendikogemuse," tõi ta välja konkurentsieelise praegu olemasolevate pimepoodide ees.

Honkanen näeb, et toidukaupade kiire kohaletoimetamine on teenus, mille kliendid on globaalselt ja väga kiiresti omaks võtnud, seega on selge, et sellise teenuse nagu Wolt Market järele on suur nõudlus. "Inimestele meeldib, kui neile toimetatakse laia valikuga toidukaubad kohale kiiresti ja odavalt."

Eesmärkide kirjeldamisega Honkanen hätta ei jää. "Meie eesmärk on aasta lõpuks pakkuda klientide ootustele vastavat 1500–2000 toote ja konkurentsivõimeliste hindadega valikut, toimetada iga tellimus kohale 15 minutiga, tagada maailmatasemel klienditeenindus ning katta selle aasta lõpuks teenusega enamus Baltikumi linnadest."