Suurfirma valis karmi vaktsineerimispoliitika ja vallandab kõik oma süstimata töötajad

Enamus United Airlines 'i töötajatest - keda on kokku 67 000, on juba esitanud lennufirmale vaktsineerimise- või läbipõdemistunnistuse, kirjutab BBC.

"Tõsiasi on see, et kõikidel meil on vaktsineerituna turvalisem ja vaktsineeritus aitab tööd jätkata," kinnitasid United Airlinesi tegevjuht Scott Kirby ja president Brett Hart. "Meie tiimi turvalisus on meile prioriteet."