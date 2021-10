Mindset coach ja Balanced Life OÜ tegevjuht Karmo Kivi: otsuse tegemine on põhiline faktor, mis sillutab teed edule

Mindset coach Karmo Kivi on kõrgelt hinnatud Proctor Gallagher Instituudi juhtivkoolitaja, ettevõtte Balanced Life OÜ omanik ja tegevjuht, kelle missioon on aidata inimestel jõuda oma unistuste ja eesmärkide realiseerimiseni läbi iganenud ja piiravate mõttemustrite muutmise. Tema moto on „Mõte loob!”. Kivi sõnul on iga suure saavutuse taga mõte, mis on loodud kujutlusvõime abil ja alles seejärel ellu viidud. Soovides paremat elu või ettevõtte omanikuna käibe-kasumi kasvu, tuleb pöörata tähelepanu enda mõttemaailmale. Teadvustada, miks soovitud edu ei ole saavutatud, mis on piiravad mõttemustrid, mis oma potentsiaali rakendada ei luba. Kivi sõnul, mida paremini mõistad iseennast, seda, kes sa oled inimesena, mida väärtustad, seda lihtsam on sul mõista ka oma meeskonda ja maailma tervikuna. Kivi õpetab, kuidas seada õigesti eesmärke , et soovitud tulemusteni oleks üldse võimalik jõuda. Unistamisest üksinda ei piisa, on vaja eneseusku, et liikuda tegevusse. „98% inimese igapäevastest tegevustest on harjumuslikud, st soovitakse muutust, aga vanu tegevusi samal viisil tehes polegi võimalik teistsuguste tulemusteni jõuda. Seni, kuni ei süüvita enda mõtete olemusse ega muudeta harjumusi, pole võimalik paremaid tulemusi saavutada. Kui kasvad inimesena, juhina, kasvab ka sinu ettevõtte: näed asju lihtsalt uue vaatenurga alt ja leiad kasvuvõimalusi lõputul hulgal. Kui oled oma tulemustega rahul, pole muutuseks põhjust. Kui tunned aga, et soovid enamat, on suure tõenäosusega aeg küps, et revideerida ja muuta oma mõttemustreid, elimineerida arengut takistavad,” rõhutab ta.