Eestis terendab veokijuhtide puudus. Letid võivad tühjaks jääda

„Me võime palga tõsta riigikogu liikme tasuni, aga klient peab selle kinni maksma. Ei ole ka inimesi, kellele sellist palka maksta,” toob Navaka Transpordi tegevjuht Mark Minkovski esile.

Transpordifirma Omecar omanik Rein Saluri räägib, et Eesti veokijuhtidest tühjaks jäänud veokite rooli on keerama tulnud Ukraina ja Valgevene juhid, kuid pikaaegne lahendus see pole.

„Hommikul just vestlesime Ukrainaga poolega, nendega on kõik lõppenud,” märgib ta. Saluri peab silmas seda, et ukrainlaste palgasoovid on liiga kõrged ja Eesti transpordifirmade pakutav ei suuda neid enam rahuldada.

Loe alljärgnevast loost, mis edasi saab ning kas meil tõepoolest jäävad poeletid tühjaks ja tanklates pole enam autokütust, nagu on juhtunud Suurbritannias.