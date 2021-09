Aasta turismiedendajad on suutnud raskuste kiuste optimistlikuks jääda

Koroonaajal tegi suure muutuse läbi endine Leib Resto & Aed, mille vedaja Kristjan Peäske selgitab, et tegu ei olnud kindlasti ühe restorani lõpu, vaid evolutsiooniga.

„Koroona andis meile imetabase võimaluse. Meil oleks täitunud kümme aastat. Hakkasime raskel ajal mõtlema, kuidas me järgmisel kümnel aastal seda talust taldrikule kontseptsiooni arendame. Selle käigus jõudsime uude kohta," selgitab Peäske. Uus algus vääris ka uut nime - Restoran Lee.

Peäske on üks neist inimestest, kes on kandnud hoolt, et kuuldused meie toidust ja selle tegemise oskusest jõuaks laia maailma ning seal ka leviks. Ta ütleb, et eestlastel on põhjust uhke olla ning põhjusega - see, kuidas meie toidukultuur on arenenud, on fantastiline.

„20 aastat tagasi oli taldrikul praeliha ja garneeringuks apelsinilõik. Nüüd paneb Whiteguide'i edetabel meid ühte patta Skandinaavia tipprestoranidega. Kui meil Michelini tärne jagataks, siis oleks neid mitmetel restoranidel," toob Peäske välja.

Turismi ja toitlustuse valdkonnal on olnud keerulised ajad. Restoran Lee juht leiab, et hirmu tunda on loogiline, kuid ei mõtle siiski saabuvale talvele. „Arvasin pikalt, et ettevõtjana on oluline planeerida, viimased poolteist aastat on aga näidanud, et sel ei ole mõtet. Kui läheb metsa, siis peab reageerima ja kui me nüüd ühiskonda avatuna hoida suudame, siis jääme ellu," ütleb Peäske. Talle meeldib ka see, et kodumaised head tegijad ei ole hukka saanud ning on veendunud, et virisemine ei aita. „Usun ka sellesse, et me järjest enam õpime elama selle viirusega koos. Saame turismi käima, ka välisturismi poole."

Kristjan Peäske teab, et iga söögikoha parim saadik on õnnelik külaline. Lisaks on turunduses olulised ka Whiteguide'i ja Tripadvisori soovitused, viimane vaatamata kõigile tema vigadele siiski positiivne nähtus. A ja O on siiski see, et söögikohast lahkub õnnelik inimene.