Kolm ettevõtet, mille omanikud panustavad Eestisse palju

Neist esimene on Arvato Financial Solutions Eesti haru, mis on strateegiline üksus, kus tegeletakse tarkvaralahenduste arendamise ja toega. Ettevõtte juhatuse liige Katre Vahtra selgitab, et suurfirma on Eestis enda jaoks leidnud sobiva koosluse ettevõtlikkusest, teotahtest ja edasiviivatest väärtushinnangutest.

„Tehnoloogiaettevõttena hindame riigi avatud suhtumist välistalentide kaasamisse.

Eesti keskkond tervikuna on ettevõtluse arengut soosiv, muu hulgas õiguslik ja sotsiaalmajanduslik aspekt, samuti tugistruktuuride olemasolu, nagu Work In Estonia, EAS jne," ütleb Vahtra.

Viimastel aastatel on Arvato Financial Solutions investeerinud Eestisse sadu tuhandeid eurosid. Hiljuti koliti Tallinna kontor uude majja, mis tähendab, et Euroopa üksustest on see üks kaasaegsemaid ja mugavamaid. Töötajate initsiatiivil on käima tõmmatud Rohekontor ja tunnustus on saadud kaugtöö tegijana.

„Oleme käivitamas oma välismaalastest töötajatele eesti keele õpet töökohas ja töö ajal, et aidata neil paremini integreeruda Eesti ühiskonda. Lisaks oleme Tallinnast käivitanud mitmeid strateegilisi funktsioone ja tiime, mille asutamist vaadati Euroopa-üleselt, kuid meie suudame kõige kiiremini ja paindlikumalt organiseeruda, et asjad ellu viia," toob Vahtra välja.

Eesti harus on viimasel paaril aastal olnud uute töökohtade keskmine lisandumine 40 kuni 50 aastas ja 2022. aastal on ambitsioonid samas mahus.

Eesti haru hinnatakse kõrgelt

Incap Estonia elektroonikatööstusettevõte Kuressaares on üks rahvusvahelise Incap Corporation grupi ettevõtetest. Teised harud paiknevad veel Helsingis, Indias, Suurbritannias, Slovakkias ja Hongkongis.

Kuigi tegemist on rahvusvahelise grupiga, on Incapi tehas Eestis tegelikult iseseisev, sest kogu grupp toimib detsentraliseeritud juhtimise põhimõttel. Seega - kuigi Incapi rahvusvahelise grupi otsused mõjutavad ka nende tehast Kuressaares, on kohapealne otsustusõigus ja tegutsemisvabadus siiski nende endi kätes.