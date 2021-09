Vennad, õed ja abikaasad ehk kuidas peab töötama edukas pereettevõte

Just seetõttu on ka pereettevõtte juhtimine lihtsam ning jätab kõrvale väga palju potentsiaalseid ja häirivaid probleeme. See mõtteviis on isegi nende edu pant, arvab Raudsepp. Nad lähtuvad alati koostööst ja neil on avatud ning usaldav suhe.

Raudsepp meenutab veel sedagi, et neid vend Raidoga on väiksest peale võrdselt kasvatatud ja pere rahakott on alati olnud ühine. Seega neil puudub konkurents tulude ja kasu osas. Nad ajavad ühist asja. Nad ei näe vajadust ka enese „mina" tähtsustada. „Tähtis on otsus ja selle tulem, mitte see, kelle otsus see on," räägib Raudsepp.

„Tagantjärele võin öelda, et see tundub tõesti parima kasvatusena. Tekkis huvi ja hasart ning soov Terminali edasi viia. Praeguseks hetkeks on Terminalist saanus meie teine kodu ja siin töötamisest elustiil," ütleb Raudsepp.

„Alati on meiega kaasas olnud tunne, et see on meie (pere) ettevõte. Oleme ettevõttesse kasvanud - lapsena käisime koertega territooriumil mängimas, hiljem kaasati suvetöödel. Oleme käinud hoovi peal tuletõrjetiikides ujumas ja territooriumil ei ole mahuteid, mille otsa me ei oleks roninud," meenutab Raudsepp

Nii on ka Terminal Oil Grupp perefirma, kuhu on kaasatud isegi enam kui kümme inimest alates tegevjuhtkonnast kuni raamatupidajate ja turundusosakonnani välja. Kaasatud on ka pikaajaliste töötajate pereliikmeid ja abikaasasid. Ettevõtte tegevjuht ja juhatuse liige Rauno Raudsepp meenutab, et nii ema kui ka isa kaasasid neid ettevõtte tegevustesse ja mõttemaailma väga varakult ning on kogu aeg suunanud lapsi kaasa lööma.

Mõnedel pereettevõtetel on kombeks sõlmida kokkuleppeid ja hartasid, mis peaks aitama kaasa muu hulgas sellele, et oleks paigas rollid ning ka käitumisreeglid.

„Meil puuduvad kokkulepped ja hartad. Usume, et pereettevõttesse eelkõige kasvatakse. See ei ole asi, mida saaks kokku leppida. Kui pereväärtused on korras, siis ei näe suurt vajadust põhjapanevate hartade järele," usub Raudsepp.

Terminal Oili kasvamine perefirmaks Terminal Oil Grupp koosneb üheksast ettevõttest, kus juhtivatel positsioonidel on ettevõtte asutaja Mihkel Raudsepa abikaasa ja järeltulijad. Pojad Rauno ja Raido on ettevõtetes juhatuse positsioonidel ning veavad igapäevaselt kogu gruppi. Poegade abikaasad on hõivatud nõukogu töödega ja samuti on pereema Malle nii nõukogudes kui ka mitmel pool juhatuses. Pojad Rauno ja Raido on grupi arengu juures olnud juba päris noorest peale - Rauno sai esimesed kogemused lihttöödega 10-aastaselt ning Raido vaatleja rollis juba 6-aastaselt. Mõlemad perepojad on ettevõttes läbi teinud kogu struktuuripüramiidi, alustades värvi- ja muruniitmistöödega ning lõpetades tegevjuhtide ülesannetega. Perepea isa õde Lea on ettevõttes raamatupidaja juba aastast 1998. Samuti töötab Lea poeg Rannel ettevõtte turundusosakonnas. Perepoeg Raido vanim poeg Kristjan töötab ettevõttes teenindusjaamades ja hooldustöödel, keskmine poeg Brait käib isa jälgedes ning viibib ajal, kui lasteaiad on suletud, isaga töökohustusi täitmas.



Pärast pereisa lahkumist aastal 2000 vedas ettevõtlust edasi pereema Malle, kuid 2007. aastal liitus igapäevaselt juhtimisega vanem perepoeg Rauno. Aastal 2012, pärast kõrgkooliõpingute lõppu, pani ka noorem perepoeg Raido muruniiduki nurka ning asus ema ja venna kõrval juhtimist tugevdama. Vennad otsustasid 2012. aastal, et ettevõte vajab värskust, uuendusi ja innovatsiooni - alustati Terminal Oili nime kandva teenindusjaamade keti arendamist. Seitsme aastaga on suudetud tanklakett viia Eesti suurimate hulka ja samuti omandati käesoleval aastal teine vedelkütuse terminal Tallinnas, mis teeb Terminal Oil Grupist täiesti ainulaadse ettevõtte Eestis - terminalid nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis, tanklakett ja logistiliselt väga efektiivne masinapark. Samuti on liigutud eesrindlikult rohepöörde arendamisse ja arenduses on rohevesiniku jaotamiseks mõeldud tanklate rajamine Eestisse. Käesoleval aastal avatakse Terminal Oili esimene kaasaegne teenindusjaam Tallinnas, kus olemas kõik autode liigutamiseks vajalikud energiakandjad alates fossiilsetest kütustest kuni rohelise elektrini.

Arvamuse aktsepteerimine ja tolerantsus

Kaamos Groupi on kaasatud neli pereliiget. Ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Tambet Asi toob esmalt välja, et neil on selline kokkuleppe, et igapäevase töökoha valimisel on pereliikmetel vabadus otsustada, mida nad teha tahavad, lähtudes sellest, mis neid õnnelikuks teeb. Kui on olemas tahe, pädevus ja võimekus pereettevõttes töötada, siis see on teretulnud.

„Küll aga on Kaido Jõelehe ja tema laste vahel kokkulepe, et ettevõtte hea toimimine on nende kõigi vastutus, mistõttu kõik lapsed osalevad ettevõtte töös nõukogu liikme või vabakuulajana," toob Asi välja.

Asi ütleb, et väga oluline on üksteise arvamuse aktsepteerimine ja tolerantsus. Sellega kaasneb ka vajadus suure empaatiavõime järele, et ei solvutaks, kui arvamused ei lange kokku. Samuti on väga olulisel kohal omavaheliste kokkulepete järgimine.

Väljakutsetena võib välja tuua pereliikme ambitsioonide õige hindamise ja õigete järelduste tegemise.

„Kasu poole pealt ei tohiks olla suurt vahet tava- ja pereettevõtte toimimise vahel, kokkuvõttes määrab kõik ikkagi, kui pädev on nõukogu ning kui hea on tegevjuhtkond. Sealjuures on väga oluline, et nõukogu teeks õige valiku tegevjuhtide osas, kusjuures juht ei pea olema pereliige. Võib-olla on mingisugune eelis selles, et suudetakse otsuseid kiiremini langetada," mõtiskleb Asi.

Siin sõlmis pereettevõte perekonnaharta juba 2017. aastal ehk siis, kui nad tegid otsuse jätkata ettevõtlust pereettevõttena.

Kaamos Groupi kujunemine perefirmaks

2017. aasta lõpus kaasas ettevõtte asutaja Kaido Jõeleht omanike ringi kuus last ja alates 2018. aastast osalevad Kaamos Groupi nõukogu töös kõik lapsed. Kaido Jõeleht (68), Kaamos Groupi nõukogu esimees; Juulika Vahter (43), Kaamos Groupi nõukogu liige; Mari Verrev (40), Kaamos Groupi nõukogu liige; Teele Jõeleht (32), Kaamos Groupi nõukogu liige; Jürgen Mikk Jõeleht (23), Kaamos Groupi nõukogu vabakuulaja; Carmen Kaidi Jõeleht (21), Kaamos Groupi nõukogu vabakuulaja; Carolin Kaia Jõeleht (17), Kaamos Groupi nõukogu vabakuulaja.



Alates 2019. aastast alustas ettevõttes igapäevatööd nõukogu liikmetest Teele Jõeleht, seda protsesside ja kvaliteedijuhi ametikohal. Uue ametikoha loomise ja uute protsesside juurutamisega on Kaamos Groupis kasutusele võetud palju tehnoloogilisi uuendusi ja parendatud olemasolevaid protsesse. Näiteks on ettevõte üle läinud pilvepõhisele serverilahendusele ja andmehaldusele, kasutusele on võetud Sage-HR personalijuhtimise tarkvara, kinnisvara omanike ja haldajate rakendus Hausing ning kinnisvaraprojektide juhtimise tarkvara GBuilder. Lisaks on käivitatud mitmete juhtimis- ja arendusprotsesside kaardistamine ja uuendamine.

Eesmärkide nimel maksimaalne pingutus