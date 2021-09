FOTOD | Noblessneris algab uue kortermaja ehitus

„Võrreldes Noblessneris hetkel ehitatavate Vesilennuki ja Lennusadama tänava uute majadega tulevad Allveelaeva hoonesse pigem väiksemad korterid. Sellised elamispinnad sobivad ideaalselt hea asukohaga linnakoduks või miks mitte ka kodukontoriks,“ kommenteeris Kodusadam OÜ juhatuse liige Tiit Kuusik. „Siinsamas asub Noblessneri jahisadam, mis on kindlasti tugev argument paadi- ja jahiomanike jaoks,“ lisas Kuusik.

Noblessneri uusi kortereid ja äripindu arendab Kodusadam OÜ, mille osanikud on BLRT Grupp ja Merko Ehitus Eesti .

Allveelaeva 4 hoone arhitektuuri on loonud arhitektuuribüroo PLUSS, kes on ka Noblessneri välialade ja sadamalinnaku esimeste kaasaegsete elu- ja ärihoonete autor. Allveelaeva maja jätkab samasuguse nauditava ja inimsõbraliku käekirjaga. Hoone sisearhitektuuri on kujundanud EEOO Studio, kliendid saavad valida kuue siseviimistluspaketi vahel.