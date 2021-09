Uuest aastast tõusevad päästjate, politseinike ja päästekorraldajate palgad. Opositsioon: reaalsuses palgad langevad

Murettekitav on valitsuse sõnum, et ministeeriumid otsustavad, kui palju konkreetsete elualade palgad tegelikult tõusevad. Selliselt taganevad poliitikud vastutuse võtmisest ja lükkavad otsustamise allasutustele. Peaminister Kallas teab väga hästi, et ilma politsei või pääste võimekust vähendamata lisaraha asutustest ei leita. Valitsus on sisuliselt otsustanud, et kriisiperioodiks võetud laenude tagasimaksmine toimub päästjate, õpetajate, politseinike ja õdede õiglase palgatõusu arvelt.