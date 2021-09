Ei tea, kuidas alustada? Kümme allikat, kust investeerimiseks kasulikku infot saada

Edukad investeerimisotsused sünnivad enamasti analüüsi tulemusel. Selleks, et saada aimu, kuidas ettevõtetel läheb ja millised on nende prognoosid, tuleb pöörata pilk finantsaruannetele. Need on üldjuhul leitavad iga ettevõtte kodulehel. Kui ettevõttel on käimas väärtpaberite pakkumine, leiab kõige täpsema ja uuema info pakkumise prospektist.