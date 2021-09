FOTOD | President Toomas Hendrik Ilvese endine ametiauto pandi müüki

2011. aasta lõpus valis presidendi kantselei toonase riigipea Toomas Hendrik Ilvese uueks ametiautoks Audi A8 L 3.0 TDI Quattro Tiptronic, mis on nüüd üheksa aastat hiljem pakkumisel Auto24 portaalis. Selleks, et ennast presidendina tunda, peab välja käima 25 000 eurot.

Presidendi pressiesindaja Toomas Sildam nentis 2011. aastal , et ametiautos oli sees ka politsei- ja piirivalveameti erivarustus. Tänaseks on tõenäoliselt erivarustus autost eemaldatud, sest müügikuulutuses sellekohast infot ei kuvata.

Müüja märgib, et auto on hea lisavarustusega tehniliselt korras auto. Delfi andmetel maksis auto koos käibemaksuga 2011. aastal 79 300 eurot. Auto diiselmootori töömaht on 2967 kuupsentimeetrit, võimsus 184 kilovatti ehk 250 hobujõudu ning süsinikdioksiidi ehk CO2 sisaldus heitgaasides 176 grammi kilomeetri kohta. Autol on ka pidev nelikvedu ja automaatkäigukast.