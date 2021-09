Tallinna börsile on oodata erootikapoodi

Ettevõtte eesmärk on vähem kui kahe aasta jooksul vähemalt kahekordistada käive ja kasum, ütles ettevõtte juht Timo Majuri tänavu kevadel . Nelja aasta jooksul on kavas käive ja kasum viiekordistada. Ettevõte vajab raha nii tavapärase tegevuse kasvuks kui ka teiste ettevõtete ülevõtmiseks.

Lisaks erootikapoele kuulub ettevõttele ka jõusaaliseadmeid müüv epood hcpro.ee. Varasemalt on ettevõte toimetanud peamiselt läbi ettevõtte Relika OÜ, mille käive küündis 2020. aastal üle 3 miljoni euro.

Maardu lähedal Baltikumi suurimat erootikapoodi pidav ettevõte tahab avada esinduspoed ka Riias ja Vilniuses. Samas ei taha ettevõte ise neid poode pidada, pigem on pilgud frantsiisipartnerite leidmisel. Ka Eestis on plaanis viia erootikapood uutesse suurematesse ruumidesse. Praegu tegutseb Eestis asuv esinduspood ka kesklaona, kuid müügis on olulised ka veebipoed.