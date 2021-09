Alates esmaspäevast saab märkida börsile tuleva Modera aktsiaid

„Modera kasvab kiirelt ning laieneb lähiaastatele uutele turgudele Kesk- ja Ida-Euroopas ja Skandinaavias – meie eesmärk on viia innovatsioon ja uudsed lahendused automüügisektorisse,“ märkis Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.

Ükski praegune investor enda osalust müüa ei plaani ning pigem märgivad juurde, ütles juht Ärilehele. Moderasse on investeerinud ka müügitarkvara arendava Pipedrive’i kaasasutaja ja pikaajaline juht Timo Rein, kes omab 4,9% suurust tükki ettevõttest.

4.-11. oktoobrini toimuvale avalikule pakkumisele läheb kokku 250 000 Modera lihtaktsiat, täiendava huvi korral on emitendil õigus aktsiate arvu suurendada 301 000 aktsiani. Pakkumise eeldatav maht ulatub 1,65-1,98 miljoni euroni.

Järgmisel paaril aastal näeb ettevõte ees kahjumit, kuna laienemis- ja muud kulud suurenevad, kuid aastaks 2024 plaanib ettevõte uuesti kasumisse jõuda, ütles Toonekurg Ärilehele. Ettevõttel on plaanis arendada müügimeeskonda ning täiendada müügimeeskondi piirkondlike kohalike müügijuhtidega sihtturgudel.

"Praeguseks on palgatud piirkondlik müügijuht Poola turule ning septembris alustab ka Ukraina piirkondlik müügijuht. Samuti käivad otsingud leidmaks regionaalne müügijuht kogu Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnale. Järgmise aasta alguses alustab Modera Põhjamaade regiooni müügijuhtide värbamisega," seisab ettevõtte tutvustuses. Lisaks arendatakse müügi rahvusvaheliste autotootjate ja võimalike koostööpartneritega ning jätkatakse veebiturundusega erinevates sihtriikides.

Ennekõike prognoosib Modera märkimisväärset kasvu tööjõukuludele, mille põhjuseks on Põhjamaade regiooni sisenemine, kus tööjõukulud müügiesindaja kohta on ettevõtte sõnul keskmiselt 70-90% kõrgemad.