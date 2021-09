Muusika- ja Balletikool MUBA sai nurgakivi ning tervitab õpilasi järgmisel aastal

„Tänane sündmus on nagu kolmkõla. Kolm Tallinna väga head muusika- ja tantsuvalla kooli saavad pärast pikka ootamist kaasaegsed ruumid ja liituvad muusika- ja balletikooliks ehk MUBA-ks. On väga hea meel, et mitu korda viiruse tõttu edasilükkunud nurgakivisündmus toimub päeval, mil kool saab esitleda ka oma värsket logo, mille on loonud Mart Anderson ja mis kannab sama saladust, nagu muusika- ja tantsukunstid isegi,“ kommenteeris kooli direktor Timo Steiner.

Tallinna Muusika- ja Balletikooli hoone on projekteerinud arhitektuuribürood Atelier Thomas Pucher ja 3+1 arhitektid. Sisearhitektuuri autoriteks on T43 sisearhitektid ja maastikuarhitektuurse lahenduse on loonud TajuRuum. Uue Muusika- ja Balletikooli ehitab valmis AS Merko Ehitus Eesti. Hoone siseaeda „Vaikuse aed“ sobiva kunstiteose leidmiseks korraldas Riigi Kinnisvara vastavalt kunstiteoste tellimise seadusele konkursi, et muuta avalik ruum esteetilisemaks. Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 110 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaks.