Logistikafirma: tänavu tuleb jõuludeks varakult valmistuda

"See vajaks aga koroona piirangute leevendusi globaalses võtmes kuid ka nõudluse langust, et tekiks teatav “hingamisruum”. Mingeid kiireid ja väga tõhusaid meetmeid ei ole. Kõige kiirem normaliseerumisele kaasa aitav tegur oleks nõudluse oluline langus mida aga hetkel ei prognoosita," hindas mees.

Meretranspordi hind Hiina põhisadamatest on kallinenud ca 10 korda ehk kõik kaubagrupid, mis tulevad antud regioonist on tugeva surve all.

"Kuna näiteks konteinerlaevade graafikute kindlus on täna ca 40% siis usun, et võimalusel võetakse juriidiliselt arvesse tegur, et tarned võivad hilineda ning trahvide rakendamise mehhanismid on teistsugused võrreldes kriisile eelnenud ajaga," arvas ta ettevõtetele kehtestatud trahvide kohta juhul kui, kaubad hilinevad.