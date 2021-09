Kinnisvara kuumad kohad. Lähim aastakümme võib kuuluda just nendele paikadele

Juba kaks aastakümmet on kinnisvaraturu kuumim paik olnud Peetri. Aga Kalamaja? Selle paiga puhul on suurem ažiotaaž mööda läinud. Ka Peetri puhul tekib olukord, kus inimesed soovivad sealt ära kolida, et leida taas privaatsust ja rahu. Variant on näiteks kolida veidi edasi Raasiku valda, kus on ruumi rohkem.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütleb, et see, kuhu inimesed liiguvad ja millised on järgmised kuumad piirkonnad, oleneb tegelikult väga palju kohalikust omavalitsusest ja sealsetest inimestest.

„Kinnisvaraarenduste puhul on näha, millised omavalitsusjuhid on edumeelsed ja pole n-ö võõravaenulikud. Tehakse arendajatega koostööd, et „sina arenda ja me teeme kooli-lasteaia”. Ja siis on omavalitsusi, kus ei ole võimalik planeeringuidki kehtestada, sest kogu valla juhtkond leiab, et siia ei ole võõrastel asja,” ütleb Sooman. Ta ei maini ühtegi nime, kuid kui vaadata maa-ameti kaarti, siis on näha, millised pealinna lähedal asuvad omavalitsused on arendusi täis, millistes on neid hõredamalt.