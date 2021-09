Just nende vigadega kukutakse tehnoülevaatusel enim läbi

Topauto järelteeninduse juht Aivar Kägu annab nõu, mida tuleks lisaks tavapärasele sügisesele autohooldusele veel silmas pidada, et sõiduk kenasti ka tehnoülevaatuselt läbi saaks.

Pidurid

Pidurisüsteem on turvalisuse mõttes auto kõige hädavajalikum komponent, mis tagab vajadusel auto kiire seismajäämise. Tehnoülevaatuses kontrollitakse pidureid nii veeretakistuse testi kui ka viskumistestiga, samuti kontrollitakse seisupidurit.

“Viimasel ajal on hakanud levima tagapidurite probleemid, mille peamiseks põhjuseks on see, et sõidetakse vähe ja pidevalt üksi ehk tagapiduritel puudub koormus,” ütles Kägu.

“Eraldi mured tekivad elektriautode piduritega, sest elektriautode puhul toimub pidurdamine peamiselt mootoriga akut laadides ja pidurid saavad koormust ainult järsemal pidurdusel, mistõttu võivad pidurisüsteemide liikuvad osad talvisel perioodil maanteedele paisatud keemia ja lendleva tolmu ladestumise tõttu korrodeeruda, mille tulemusena piduriklotsid jäävad lihtsalt öeldes kinni ja ei liigu pidurdades vastu ketast,“ selgitas Kägu.

Et pidurite seisukorda töökõlblikuna hoida, on Kägu sõnul oluline pidureid vähemalt korra aastas hooldada ehk võtta korra lahti, kõik liikuvad osad ära puhastada ja siis uuesti kokku panna. Ise on pidurite seisukorda üsna raske hinnata, seetõttu tuleb nende hoolduseid regulaarselt planeerida, mitte jätta seda viimasele hetkele, kui ratastelt kostab juba korraliku kriiksumist ja kraapimist ning pidurid üle kuumenevad.

Heitgaasid

Tehnoülevaatuse läbimise takistuseks on tihti ka normidele mittevastavad heitgaasid.

„Peamiseks põhjuseks on üldiselt lekkiv väljalaskesüsteem, kusjuures lekked on tavaliselt nii väikesed, et auto omanik ei saa sellest arugi. Kui auto viia sügisesse hooldusesse, siis tuleks kindlasti paluda hooldustehnikul üle kontrollida ka väljalaskesüsteem, et tehnoülevaatuses ebameeldivaid üllatusi vältida,” õpetas Kägu.

Esisilla puksid