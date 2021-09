Maailmasõjad läbielanud pood suletakse pärast 112 tegutsemisaastat

Wyndham Baker asutas 1908. aastal Inglismaal WC Baker and Son nimelise poe, mis esialgu oli mõeldud kapi- ja kodumööbli kaupluseks. Pärast esimest ja teist maailmasõda hakkas see klientidele pakkuma erinevaid teenuseid, sealhulgas kaunistamis- ja ehitusteenust ning hiljem koguni võtmete tegemist.

Ettevõtte juhtimise võttis 1970. aastatel üle Wyndhami pojapoeg Geoff Baker, kes on tänaseni poe omanik. "Oleme otsustanud, et praegu on õige aeg lõpetada," sõnas ta. Täna on poe uksed veel viimast korda klientidele avatud.

Perekonna sõnul on kõige raskem jätta klientidega hüvasti. "See tundub traumeeriv, kuna oleme nii kaua tegutsenud ja meil on nii palju kliente, kes on meie pikaajalised sõbrad," rääkis praegune omanik. "See on väga südamlik ja samal ajal üsna murettekitav, sest me jätame hüvasti."

"See on tekitanus nii meis, töötajates kui ka klientides pisaraid," ütles Bakeri tütar Sarah Threadgold BBC-le.

Üks poes käija ütles, et seal on saadaval väga palju olulisi asju ning lisaks kõigele saab ta ka alati häid nõuandeid sealt. "See on minu jaoks kõige kurvem päev, kui see sulgub," rääkis ta.

Kauplus on pälvinud mitmeid kohalikke auhindu, sealhulgas aasta äri tiitli aastatel 1987-1989. Samuti kuulub neile kuus aastat järjest kaupluse fassaadi auhind "Fleet in Bloom".