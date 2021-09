Telerite hinnad muudkui tõusevad, kuid ostlejaid see ei morjenda. "Ega telerid ostmata ei jää"

Müügistatistikast ilmneb, et selle aasta esimese kaheksa kuuga on eestlaste seas kõige menukamateks teleriteks osutunud 55-65 tolliste ekraanidega mudelid ning tänaseks on enam kui pooled Eestis müüdavatest telerid 55-tollise või suurema ekraaniga. Võrreldes eelneva aastaga on märgatavalt suurenenud huvi ka ülisuurte, enam kui 65-tollise ekraanidiagonaaliga mudelite vastu.

“Järjest suuremate telerite valimise kõrval annab tooni ka aina parema kvaliteedi ihkamine,” sõnas Elisa seadmete tootejuht Anti Liivat. Ta lisas, et kui veel mõned aastad tagasi kaaluti, kas valida FullHD- või 4K-teler, siis tänavu on pea kõik Elisas ning Eestis tervikuna ostetud telerid olnud 4K-resolutsiooniga. "Näeme turul tervikuna ka esimesi märke 8K-revolutsiooni saabumisest,” rääkis ta.

Kiibipuudus mõjutab ka teleriturgu: hinnatõus võib olla üle 150 euro

Koroonakriis on kaasa toonud ülemaailmse kiibipuuduse, mis mõjutab eriti tugevalt arvuti- ja autotööstust, kuid puutumata pole jäänud teleritootjad, kes on pidanud paljudel juhtudel kasumi teenimiseks oma seadmete hindasid tõstma.

“Kui senine trend on pigem olnud see, et aastast-aastasse muutuvad telerid soodsamaks, siis sel aastal on lood veidi teistsugused – hinnad on jäänud püsima ning paljudel juhtudel pigem tõusnud,” lausus Liivat. Elisa statistikas on näha väikest keskmise hinna langust enam kui 65-tollise ekraanidiagonaaliga mudelite seas, aga selgelt on tõusnud 32-40 ja 50-55 tolliste ekraanidega telerite hinnad.

“Kui vaadata kõikide müüjate peale kokku kogutud hinnastatistikat, on uuringufirma BRC andmete põhjal näha, et keskmised hinnad on kasvanud 604 euro juurest 755 euro juurde ehk tootjate kõrgemad tootmiskulud mõjutavad otseselt teleriostja rahakotti,” rääkis Liivat.