Ettevõtete rivaalitsemine töötajate meelitamisel süveneb: uus põlvkond soovib hüper-isikupärastatud hüvesid

Brexiti ja Covidi mõjul on paljud noored töötajad naasnud oma kodumaale ning pubid ja restoranid kogu Ühendkuningriigis näevad vaeva, et vabu töökohti täita. Probleemiks on ka töötajate hoidmine, sest vabade kohtadega konkurendid pakuvad ennekuulmatuid boonuseid ja 30% kõrgemat palka.