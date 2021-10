Suur hulk pensioniraha on siiani klientide kontodel

Keskmine II samba väljamakse summa oli 8000 eurot. "Sellest üksi jääb väheks, et kasutada seda sissemaksena näiteks uue kallima kinnisvara soetamiseks," kirjeldas Luminori peaökonomist Tõnu Palm. Samas toob ta välja, et kui inimestel oli ka varasemalt vahendeid kõrvale pandud, siis on see kokku heaks täienduseks.

SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Koplimäe sõnul on võrreldes augustiga kodulaenude taotlemise arv kasvanud ligikaudu 20 protsenti. "See on indikatsioon sellest, et kliendid soovivad parandada enda ja oma pere elukvaliteeti, kasutades laekunud summat uue kodu ostu omafinantseeringuks," kirjeldas ta.

Samuti on saanud II pensionisamba vahenditest tuge järelturu korterite hinnad. Lisaks piisab sellest ka sissemakseks näiteks autoliisingu puhul. Mõlemad nõusutvad, et tagasi maksti ka kõrgema intressiga laene. "Keskmine laenu tagastamise summa on ligikaudu 2300–2400 eurot," kirjeldas Koplimäe.

Arvatavasti hakkasid inimesed ka juba nn ette kulutama

Septembrikuu jooksul on avatud hulgaliselt uusi väärtpaberikontosid. "Neid avatakse hetkel ligi kaks korda rohkem kui suvel," selgitas Koplimäe.

Kuna lisavahendid ei ole suured, siis arvatavasti kuluvad need kiiresti poole aastaga. Palmi arvates hakkasid inimesed arvatavasti ka mõnevõrra ette kulutama, sest augustis kasvas ligi 15 protsenti tööstuskaupade e-kaupluste müügitulu, mis omakorda viitab elamistingimuste paranemisele.

Kuna Koplimäe sõnul on suur osa pensionifondidest laekunud raha siiani klientide arvelduskontodel ja hoiustel, soovitab ka inimestel olla valvas.

Tüüpiline on, et helistaja väidab end olevat panga esindaja ning küsib peamiselt konto turvalisuse tagamise vajaduse ettekäändel internetipanga kasutajatunnust, isikukoodi, Smart-ID koode või Mobiil-ID PIN-koode. "Tasub teada, et päriselus ei küsi pangatöötaja mitte kunagi telefoni teel neid andmed ning juba selline küsimus iseenesest viitab üheselt pettusekatsele. Tuleks lihtsalt vastata „Ei, aitäh!“ ja kõne kohe katkestada. Kelmid on suurepärased manipulaatorid, kellega ei tasu pikemasse vestlusesse laskuda.“