Lennuka aktsiaga Saunum jõudis rekordilise käibeni

“Septembris saatsime suuremad tellimused Šveitsi, Rootsi ja Lätti. Ka Eesti käive hakkab vaikselt kasvule pöörama, sest traditsiooniliselt on aasta viimane kvartal keristeäris kõrghooaeg. Oktoobrisse ja novembrisse on meil mitmeid eksporttellimusi ning mis põhiline - oleme koos tehastega suutnud ka tootmisvõimsust stabiilselt kasvatada,” ütles Lindal.

Saunumi aktsiad on noteeritud alternatiivbörsil First North, kus aktsia hind on aasta algusest alates kerkinud ligi 460% ning maksab 26,9 eurot. Investorite seas kutsub Saunum Groupi aktsia kiire tõus esile vastandlikke arvamusi.