Lasterikastel peredel ja maapiirkondades on tulevikus võimalik lihtsamini laenu saada

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et kui seni peab suur pere tegema sissemakseks vähemalt 10 protsenti laenusummast, siis tulevikus langeb see viiele protsendile.

„Oma kodu on tähtis igale perele, seda enam neile, kus kasvab palju lapsi. Kümnendiku kogumine kodulaenu sissemakseks mõistliku aja jooksul käib paraku paljudele üle jõu, seega on oluline omafinantseeringu määra alandada,“ lisas ta.

Uue teenusega saab oma kodu soetada hinnanguliselt 1200 kolme ja enam lapsega leibkonda, kellele elamistingimused vajaks parandamist ja kellele kodulaenu madalam sissemakse on eluliselt oluline. Lisaks on võrreldes suuremate linnadega üürimise võimalused maakondades väga piiratud ja võrreldes laenumaksega tähendab üürimine üldjuhul 40-120 euro võrra suuremat väljaminekut.

Teise abinõuna inimeste elutingimuste parandamiseks hakkab Kredex maapiirkondades, kus tulenevalt madalast kinnisvara hinnast on pangast keeruline laenu saada, pakkuma eluasemelaenu käendust. See on eelkõige mõeldud inimestele, kes soovivad maapiirkondadesse elama asuda ja endale seal kodu soetada või olemasolev kodu korda teha. Selle teenuse minimaalne omafinantseering on 10 protsenti ning Kredex käendab kuni 80 protsenti laenusummast või kuni 80 000 eurot.