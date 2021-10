Parkimiskohtade vähesus Tallinna kitsastel tänavatel ja paneelmajade ees on toonud sel aastal linnale ligi poole miljoni eest trahviraha. Linn tunnistab, et parkimine on küll kohati väga probleemne, kuid paratamatult ei saa kogu hoovides olevat rohelust vahetada parklate vastu.