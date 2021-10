"Öeldakse, et on olemas kahte sorti inimesi, ühed, kellel on alati raha ja teised, kellel ei ole kunagi raha. Ja see ei sõltu sissetuleku suurusest," sõnas võlanõustajana töötav Tiina Larven, kelle sõnul tunduvad teinekord võlaorjusesse sattunud inimeste lood isegi ulmelisena. Kuidas jõutakse nii kaugele, et suure võlakoorma tõttu ei saa enam leibagi lauale osta?