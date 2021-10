OKO restoranide keti omanik Martti Siimann nentis, et tõepoolest ei ole teenindajad kunagi nii palju saanud sõimata, kui viimaste kuude jooksul. "Ei tahetud isegi külla tulla, vaid helistati eesmärgiga lihtsalt teenindajat sõimata. Nüüd on olukord laabumas, sest pakume kiirtestimise võimalust ja tänu sellele on ikka palju rohkem leplikust," sõnas Siimann.