Täna keskööst on elektribörsil kauaoodatud soodsad hinnad

Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu märgib, et hinnalanguse põhjuseks on ennekõike rohke taastuvelektri toodang. "Tugev tuul ja madal elektritarbimise nõudlus soosib soodsaid hindasid. Antud situatsioon ilmestab, et nii madalaid elektrihindasid võiksime tihedamaltki näha, kui vaid oleks elektrisüsteemis rohkem taastuvelektri tootjaid - isegi kui fossiilsete kütuste hinnad on laes".