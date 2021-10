Rahvusvaheliselt ettevõtlik pere: oleme kindlad, et toit võiks olla samaaegselt ka ravim

Noortel oli ühine soov elada keskkonnas, kus elus on värve. Niisiis oli maale elama minek selge ja kindel valik, mille tingis hoolimine keskkonnast ja iseenda tervisest. Sellest ajast saadik on Ardelid Valgamaal juured sügavale maasse kaevanud, aidanud läbi viia põllumajandusreforme, loonud mitmeid ettevõtmisi ning elanud ühiskondlikult aktiivset elu. Peamisteks märksõnadeks ongi nende puhul ühiskondlikud projektid ja piirkondlik tegevus, mille näiteks on Piia Ardeli kakskümmend aastat väldanud agar tegevus Sooru rahvamaja haldamisel. Samas on abielupaar olnud „maheusku" juba terve inimpõlve ja üritanud oma teadmisi täisväärtuslikust toidust ning kogemust mõistlikust tarbimisest inimesteni viia.

Kuigi Ardelid on varemgi poode pidanud nii Valgas, Tartus kui ka Soorus ja Tsirguliinas, siis praegu on nad tuntud oma väikese ja hubase mahepoega Mahedikud Valgas Riia tänaval. Mahepood on lahti viiendat aastat ja seda veab peamiselt pereema. Piia sõnul on nad hakkama saanud ja klientide arv kasvab. „Eriti praegusel koroonaajal on inimesed hakanud rohkem oma tervisest hoolima ja tahavadki teha tervislikumaid valikuid. Süüa puhast toitu, ilma liigsete komponentideta, nii nagu me lapsepõlves tegime, vanaema eeskujul," räägib Piia leti tagant.

Aga kas mahetoidu valdkond on põhiline tegevusala? Piia sõnul on see nüüdseks tõesti nii, kuna neil on ka mahetalu, kus olemas juur- ja puuviljaaed enam kui saja puuga. Viljapuuaed rajati paar aastat tagasi. „Küüslaugud, maapirnid, porgandid, peedid, maasikad ja viinamarjad - pea kõik, mida poes müüakse, tuleb oma põllult.", kinnitab Piia. Kui vestlusega liitub Veiko, siis selgub, et „mahendus" ei tähenda alati veganlust. Tegu on ikkagi erinevate mõistetega, vegan märgistusega toode ei pruugi tingimata olla tervislik.