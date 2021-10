Riik otsib uut IT-juhti: Sikkut uueks ametiajaks ei kandideeri

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi digiarengu asekantslerile. Kuulutuses seisab, et asekantsler on Eesti digiühiskonna arengusuuna looja ja elluviimise vedaja, eeskätt digiriigi arengu, riikliku küberturvalisuse ja side alal. "Asekantsler on riigi IT-juht, kes suunab ja hoogustab digimuutusi ning seisab hea digiriigi korrashoiu eest. Tema sõnadel ja tegudel on kaalu nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil," seisis kuulutuses. Väljakutseteks nimetati digiteenuste ja nende juhtimise kvaliteedi tõstmist, riikliku küberturvalisuse kindlustamist ja näiteks sideühenduste üle-Eestilse hea kättesaadavuse arenguhüpet.