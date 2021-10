Smartpost avas kümme temperatuurikindlat pakimaja

Esimesed kümme pakimajakest on avatud väiksemates linnades kohalike kaupluste juures. "Smartposti eesmärk on pakkuda hästi kättesaadavat pakiautomaatide võrgustikku üle kogu Eesti. Seega laieneme ka väiksematesse piirkondadesse, et paki saatmine ja saamine oleks võimalikult mugav. Seejuures ei tee me allahindlust kvaliteedi arvelt – ka edaspidi on Smartpostiga saadetud pakid külma ja kuuma eest kaitstud," ütles Smartpost Itella pakiveoteenuste direktor Rauno Parras.