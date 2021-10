Erakordne samm: Swedbank kompenseerib klientidele valesti sisestatud aktsiaorderid

Swedbank on enda sõnul LHV märkimisõiguste börsil kauplemise perioodil klientidega aktiivselt suhelnud ning välja selgitanud, et suur osa klientidest ei mõistnud ostetud väärtpaberit ega selle õigustatud hinda. Sellest tulenevalt hindab pank, et oleksid pidanud märkimisõigustega kauplemise esimestel päevadel oma kliente keerulise väärtpaberi lisandumisest börsile paremini hoiatama.

Nimelt kauplesid Tallinna börsil 15-27. septembril nii LHV aktsiad kui ka LHV märkimisõigused. Et investor saaks märkida ning lõpuks saada uusi LHV aktsiaid, oli vaja tal omada just LHV märkimisõiguseid. Nende ümber aga segadus tekkiski.

Börsilt ostetud märkimisõigused kasutamata jätnud klientidele hüvitatakse märkimisõiguste ostuhind. Ostetud märkimisõigused kahjumiga müünud klientidele kompenseeritakse tehingust tekkinud kahju ning soetatud märkimisõigusega aktsiaid märkinud klientidele kompenseeritakse märkimisõiguse eest üle õigustatud hinna makstud summa.

„Arvestades, et Tallinna börsile on tänavu jõudnud suur hulk investeerimisteekonnal alles esimesi samme astuvaid investoreid, kes ei mõistnud ostetud märkimisõiguse olemust, peame õigeks Swedbanki klientidele tekkinud kahjud kompenseerida,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. „Meie vastutus on kliente harida ja kohus keeruliste väärtpaberite puhul paremini hoiatada.“

Tarmo Ulla sõnul otsustati kahjud kompenseerida pidades silmas eelkõige alustavaid investoreid. „Soovime, et esimeste tehingute vead ei sunniks meie kliente juba alguses investeerimisest loobuma. Usume, et meie samm aitab kaasa investorite teadlikkuse kasvule ning panustame ka edaspidi, et investoreid rohkem harida ja investeerimiskultuuri edendada.“

Kokku puudutab kompenseerimine 394 Swedbanki klienti, kes ostsid märkimisõigusi perioodil 15-20 september. Swedbank võtab kõikide klientidega järgmise kahe nädala jooksul ise ühendust.

Tallinna börs: õppetund on selge

Tallinna börsi sõnul saab juhtunust kaasa võtta selge ja ühese õppetunni, ütles Tallinna börsi kommunikatsioonijuht Ott Raidla. "Järgmisel korral, kui märkimisõigused börsile kauplemisele võetakse, eristame ka oma veebis erinevad instrumendid (ettevõtte aktsia ja ettevõtte aktsia märkimisõiguse) niimoodi ära, et investoril ei tekiks börsi veebi vaadates küsimust, millega ühe või teise instrumendi puhul tegemist on," märkis Raidla.