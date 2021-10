Olukord autoturul: miks kasutatud autod nii kallid on?

Endiselt kiibikriis

Soodla sõnul annab autoturul hetkel kõige rohkem tooni pakkumise nõrkus. „COVID-19 kriisist tulenevate tarneahelate katkemise ja tehaste sulgemiste tõttu esineb elektroonikakomponentide tarnetes probleeme, mille tulemusel ei saa autotootjad uusi autosid valmis. Sõidukite füüsilised kehad on valmis, kuid osa riist- ja tarkvarakomponente on puudu, mistõttu pole võimalik neid müüa,” selgitas ta.

Soodla märkis, et sarnane probleem valitseb hetkel ka masinatööstuses ja traktoriäris, kus valmis masinad seisavad tehase territooriumil, sest vajalikud komponendid on puudu.

Teine tegur, mis hetkel valitsevat olukorda mõjutab, on keskkonnanõuetest tulenev üleminek patareiautodele, mistõttu on autotootjad sunnitud oma tegevust ümber korraldama ja kohanema selleks, et masinate keskkonnakahjulikkust vähendada.

„Selleks, et uuele tehnoloogiale üle minna, peab autotööstus arendusprotsessi väga kiires tempos läbi tegema, et konkurentsis püsida. Seega, kui näiteks nutitelefonide ja televiisorite tehnoloogiline areng on jõudnud sinnamaale, kus võiks öelda, et need on justkui valmis, siis elektriautodel on veel arenguruumi,” lisas Soodla.

Müügimaht väheneb veelgi

Peamine probleem elektriautodele ülemineku osas on aga fakt, et need on sisepõlemismootoriga sõidukitega võrreldes kallimad. „Seda põhjustab eelkõige autotootjate investeering, mis elektriautode tehnoloogia arendamiseks on tehtud ja mis tuleb tagasi teenida,” sõnas Luminor Liisingu juht.

Seega pöörab tarbija hetkel pilgu pigem soodsama ehk sisepõlemismootoriga masinate poole, ent ka siin võib esineda takistusi. „Sisepõlemismootoriga autosid, mida tarbija tahaks osta ning millega ta harjunud on, enam nii palju ei ole, seda nii keskkonnanõuete kui kiibikriisi tõttu. Sellest tuleneb ka hetkel toimuv pakkumise nõrkus,” selgitas Soodla.