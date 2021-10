Kodumaise kütusefirma suur otsus. Kaks murrangulist uuendust muudavad elektriautod populaarseks

Kui veel mõni aasta tagasi tundus elektriautodega tegelemine mõttetu ja raha rööviv tegevus, siis praeguseks on alles jäänud üksnes rahaküsimus. Kulud on endiselt suured, kuid just lähiajal pannakse paika see, kes napsab elektriautode laadimistaristu turul kõige suurema osa. Eraettevõtetele pakub siin konkurentsi Eesti Energia tütarfirma Enefit Connect oma Enefit Voldi kaubamärgiga. Miks on elektriautod ühtäkki nii kuum teema? Peamine põhjus on Euroopa Komisjoni suund viia 2035. aastaks uute autode CO2 heide nulli. See tähendab, et jätame hüvasti bensiini- ja diiselmootoritega ning tervitame elektri-, gaasi- ja veisinikuautosid. Kuid on toimunud veel kaks väga olulist murrangut, mis muudavad elektriautod palju huvipakkuvamaks.

Alexela elektromobiilsuse äriliini juht Alan Vaht on tuntud kütusevaldkonna ekspert. Tema käest on ajakirjanikud ikka küsinud, kuhu bensiini ja diisli hinnad liiguvad ja miks toornafta hinna langus juba tanklates ei kajastu. Selle aasta veebruaris hakkas ta aga Alexela omanike ja juhtkonna ettepanekul tegelema täiesti uue ärisuunaga – elektromobiilsusega.

Vaht sõnas, et Alexela otsis elektriautode laadimise puhul oma rada. Nende poole pöördusid kõik turu tegijad, ka Enefit Volt. Küsimus oli, kas teha koostööd või hakata ise turul tegutsema.