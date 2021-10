Bondi missioon "007: Surm peab ootama" elustada Eesti kinod algas edukalt

"Bond alustas suurepäraselt. Tulemuste poole pealt eelmine kõrgelt lennanud film oli Tenet, mis tõi Apollo kinodesse esimesel nädalavahetusel 18 000 inimest," ütleb Ärm.

Samas toonitab Ärm, et silmas tuleb pidada, kus toona olid kinod kõigile avatud ehk kinodel puudus nõue kontrollida vaktsineerimistõendeid.

Ta arvab, et kõrged nädalavahetuse vaatajanumbrid peegeldavad inimeste nälga kino järele. Nüüd on kinodesse jõudnud jälle hittfilm, mida on suurel hulgal põhjust vaatama tulla. Ta usub, et oktoober tuleb Apollo jaoks tänavuse aasta parim kinokuu.

Ärm lisab, et rahvast kisub ilmselt kinno ka asjaolu, et peategelast mängiva Daniel Craigi jaoks on see Bondi saaga viimane film.

Kuivõrd film tuli alles kinno, siis leiab ka Apollo veebilehelt kino TOP-i vaadates just Bondi filmi esikohalt, millele järgneb lastefilm Boss Beebi: Pereäri.

Film võib saada Eesti kinode päästerõngaks ja korvata neile tänavuse halva aasta kahjumit.

Forum Cinemase juht Kristjan Kongo on Ärilehele öelnud: "Kui Bondi ka vaatama ei tulda, siis ma ei tea, mis edasi." Täna ütles Kongo, et rahuldub Bondi ootuspäraste tulemustega, kuid kas ta ka Forum Cinemase ära päästab, on veel vara öelda.