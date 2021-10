Näljamängud ehitusturul: kallinev ehitusmaterjal, väiksed laovarud ning puudulik tarne saavad projektidele saatuslikuks

Ehitushinnad on alates selle aasta kevadest kallinenud tänaseks umbes kolmandiku ja hinnatõus tõenäoliselt jätkub. See on toonud kaasa olukorra, kus mõni arendaja on lükanud ehitamist edasi lootes, et hinnad alanevad või stabiliseeruvad ning mõni on ebakindlas olukorras arendamisest sootuks loobunud ja pannud projekti müüki.

Kaamos Ehituse juhi Alo Nõmmiku sõnul on ehitussektori suurimaid muresid hetkel kallinenud materjalide hinnad ja seegi, kas need saab kätte õigel ajal. „Ehitustoorme hinnad on tõusnud pandeemiast tuleneva ajutise majandusseisaku toel lühikese ajaga kiiresti väga kõrgele, lisaks esineb tõsiseid probleeme ehitusmaterjalide logistika ja kättesaadavusega ning löögi on andnud ka tootjate laovarude väiksus või koguni nende puudumine. Paljud tootjad ei suuda pandeemiast pihta saanuna ka oma tootmisvõimsusi taastada," selgitas Nõmmik.

Raskusi põhjustab veel inflatsioon. „Ehitussektori lepingud on pikaajalised ning nende allkirjastamisel on väga järske muutuseid hinnas, mida oleme nüüd viimase pooleteise aasta jooksul kogenud, keeruline ette prognoosida ning tõenäoliselt peavad ehitajad sellises olukorras võetud riskid oma kasumi arvelt kinni maksma," rääkis Nõmmik.

Nõmmiku sõnul pole kuhugile kadunud probleemid tööjõuga, vaid need on pigem süvenenud. „Üldist ehitushinna kasvu mõjutab üha suurenev nõudlus ehitajate järele. Pandeemiatingimustes on olnud teistest riikidest pärit tööjõu kasutamine oluliselt keerulisem ning seetõttu tuleb nii kohalike kui ka välistalentide meelitamiseks leida pidevalt uusi meetodeid, millest üks on kõrgem palk."

Ehitajad peavad kiiresti kohanema

Äripäeva viimases konkurentsiraportis efektiivsete ehitus- ja arendusettevõtete seas teise koha saavutanud Kaamos Ehituse juht tõdes, et raskel ajal aitavad ehitusi töös hoida õiged läbimõeldud otsused. „Segases olukorras on paratamatult eelis sellel, kes kohaneb kiiresti ja on muutusteks paremini valmis," kinnitas Nõmmik.