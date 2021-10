Kulude planeerimine – võimalik vaid blogides või siiski ka päriselus?

Kuu aja reegel – suurepärane meetod impulsiivsete ostude vältimiseks

Sageli just kuu alguses, kui palgapäev äsja kontoseisu suurendanud, tekib tahtmine midagi osta. Kes meist ei oleks tundnud vältimatut soovi täiendada garderoobi, osta kööki mõni uus köögimasin või asunud suures tuhinas planeerima reisi. Kulutused saavad suures plaanis olla kolme liiki. On vajalikud, kasulikud ja samuti sellised, mis täidavad inimese emotsionaalset heaolutassi, olles olemuselt tegelikult mittevajalikud.

„Loomulikult on erinevaid arvamusi, kas mõni ost on vajalik või mitte, aga üks võimalus vältida asjatut kulutamist on panna mõte ostust kuuks ajaks nn ooterežiimile,“ ütleb Credit24 turundusjuht Annika Parm. Kuu aja reegel töötab põhimõttel, et enne kallima toote soetamist ootad vähemalt kuu aega, ja kui pärast seda tundub see ikka veel vajalik, alles siis ostad selle.

Kulude ja tulude planeerimist toetav äpp – parim viis enda finantsiga kursis olla

Kulude ja tulude päevik või äpp on parim viis kuludel ja tuludel silm peal hoida. „Aastatega on turule jõudnud palju erinevaid (mobiili)rakendusi, mis kulusid hõlpsasti planeerida aitavad. „Alles hiljuti hakkasin ise kasutama eestlaste loodud veebikeskkonda eestlaste loodud veebikeskkonda MyFinancier, mille abil saab ülevaate tuludest ja kuludest, koostada eelarve ja jälgida selles püsimist, hallata enda varasid ning kohustusi. Kuigi eelarve koostamise ja planeerimise olulisust rõhutatakse alati rahatarkusega seotult, siis väga sageli seda ei tehta. Seetõttu julgustan kõiki, kes soovivad paremat ülevaadet oma rahaasjadest, see esimese asjana piltlikult öeldes paberile kirja panna,“ arutleb Annika Parm.