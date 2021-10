Evergrande peatas aktsiatega kauplemise enne võimalikku 5 miljardilist osaluse müüki

Hopson ütles, et on peatanud aktsiatega kauplemise kuni ametliku teadaandeni, mis on seotud Hongkongi börsil noteeritud ettevõtte omandamisega ja võimaliku pakkumisega. Võimalik tehing ning oht, et Evergrande likvideeritakse vähima võimaliku hinnaga näis äratavat muret seoses Hiina kinnisvaraturu ning laiemalt majanduse osas.

“Paistab, et haldusüksust on suures plaanis kõige lihtsam müüa, võttes arvesse, et ettevõte soovib lähiajal tulu teenida,” ütles OCBC analüütik Ezien Hoo. “Ma ei ole kindel, kas see ilmtingimata tähendab, et ettevõte on loobunud elus püsimisest, eriti, kuna vara müümine tähendab, et nad üritavad endiselt arvete tasumiseks raha koguda.”