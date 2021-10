Soomest pärit Eestis elav Kristian on Bolti kasutaja olnud alates 2019. aastast. Pühapäeva päeval saabus tema töömeilile kiri, et ettevõtte kontolt on Bolti tõukeratta kasutamise eest läinud maha 3 eurot ja 41 senti. “Hakkasin siis vaatama ja mõistsin, et ma pole küll sõitnud selle tõukerattaga... Mis toimub,” meenutab ta olukorda.