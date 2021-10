Bondi film lööb kinodes laineid. Kui palju teenib rollide eest James Bondi kehastav Daniel Craig?

Aastal 2008 maksti aga filmi "Quantum of Solace" eest talle juba 7,2 miljonit dollarit. See teeb esimese kahe Bondi filmi eest kokku napilt 10,4 miljonit dollarit. Tootjale tõid need filmid tulu 2 miljardi dollari väärtuses.

Enesekindlus ja tugevad tulemused, mis näitlejat toetasid, andsid võimaluse 2012. aasta filmi “Skyfall” eest veel enam palka küsida. Kolmanda Bondi-rolli eest teenis Craig koguni 17 miljonit dollarit. Lisaks pidas näitleja läbirääkimisi, mille tulemuseks oli veel 3 miljoni dollari väärtuses boonuseid, mis pärast filmi linastust talle maksti. See tähendab, et Craigile maksti protsent osa filmiga teenitud kasumist, mis pärast kulude tasaarvestust alles jääb.

2015. aasta filmi "Spectre" jaoks tõsteti Craigi palka taas, seekord teenis ta rolli eest 25 miljonit dollarit. Koos boonustega teeb see kokku 30 miljoni väärtuses tulu.

Filmi "No Time to Die" eest maksti näitlejale samuti 25 miljonit dollarit. Enne igasuguste boonuste juurde arvestamist on näitleja James Bondi rolli eest teenitud kogutulu ligemale 85 miljonit dollarit.

Oletame, et näitleja pidas viimase filmi osas läbirääkimisi ning nõudis 5% tulust, mis filmiga teenitakse. Kui linateos peaks filmitootjate kassasse tooma miljard dollarit, teeniks Craig selle pealt 50 miljonit dollarit boonust. Tõenäoliselt olid läbirääkimised siiski väiksemas mahus ning väljaande hinnangul on see number tõenäoliselt 25 miljonit. Ka sel juhul oleks Bondi frantsiisist teenitud tulu märkimisväärne 110 miljonit.

Kas Daniel Craigi palganumbreid saab võrrelda legendaarse Pierce Brosnani omadega?

Pierce Brosnan teenis 1995. aasta filmi "Goldeneye" eest 4 miljonit dollarit. Seejärel teenis ta filmiga "Tomorrow Never Dies" 8,2 miljonit dollarit ning filmi "The World Is Not Enough" eest 12,4 miljonit. Linateose "Die Another Day" eest juba aga mahlase 16,5 miljonit dollarit.