Jõhker kohtlemine Soome idufirmades: alamakstud ja diskrimineeritud välistööjõud

Vietnamist pärit 26-aastane Linh oli lõpetanud 2019. aasta kevadel Soome rakenduskõrgkooli rahvusvahelise äriprogrammi. Ta vajas tööd, et saada tööluba ja jääda Soome.

Seetõttu oli ta nõus, kui Helsingis asuv idufirma pakkus talle 500 eurose kuupalgaga tööd. Linh töötas firmas täiskohaga. Ellujäämiseks oli tal ka tööots ühes restoranis.

Kuu aja pärast tõusis Linhi palk 1300 euroni kuus. Ka see oli sadu eurosid väiksem kui ettevõttes töötavate inimeste keskmine palk.

Töökohaks oli Helsingis asuv idufirma Rens Original, kes toodab taaskasutatud plastist jalanõusid. Tegemist on ettevõttega, mis on kogunud tuntud Soome investoritelt miljoneid ja mis on avalikkuse ette tulnud positiivses valguses tänu oma Vietnami sisserändajate asutajatele ja oma keskkonnasõbralikkusele tuginevale visioonile.

HS Visio intervjueeris Linhi ja veel üheksa ettevõtte välismaise taustaga endist töötajat, kes teatavad järjekindlalt Rens Originali alamakstud, katseajal põhineva, tasustamata ületunnitöö ja haavatavate välistöötajate ärakasutamise kohta. Lugu kinnitavad ka HS valduses olevad dokumendid.